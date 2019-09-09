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В Курской области в двух ДТП с КАМАЗами пострадали водители легковушек

Обе аварии произошли в Советском районе с разницей в полтора часа

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В Курской области в субботу, 7 сентября от столкновения с КАМАЗами пострадали водители двух легковушек. Обе аварии произошли в Советском районе с разницей в полтора часа. 

Примерно в половину седьмого часа вечера на 140 км автодороги "Курск-Касторное" столкнулись КАМАЗ с прицепом, под управлением 22-летнего водителя и «Шевроле Авео», за рулём которого был 31-летний автомобилист. Грузовик выезжал с грунтовой дороги, легковушка двигалась по главной в сторону посёлка Касторное со стороны посёлка Кшенский, пояснили в ГИБДД. 

Позднее, около 8 вечера на 21 км автодороги «Курск-Борисоглебск-Кшенский» столкнулись «HYUNDAI ix35», двигавшийся в направлении деревни Ефросимовка со стороны посёлка Кшенский, за рулём был 55-летний мужчина и КАМАЗ с прицепом, под управлением 33-летнего водителя, который ехал впереди в попутном направлении. 

В этих ДТП пострадали водители легковушек, их с травмами доставили в больницы. 
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