Курская область. В Фатеже ресурсосонабжающая организация незаконно продавала воду
У организации нет лицензии на добычу подземных вод
МУП КХ «Фатеж» осуществляет холодное водоснабжение с использованием 4 источников питьевого водоснабжения в Фатеже и в двух прилегающих населённых пунктах, а лицензии на добычу подземных вод у организации нет.
В результате районная прокуратура направила в суд исковое заявление, в котором потребовала «Фатеж» получить лицензию на право пользования недрами.
Суд требования прокурора удовлетворил. Реальное исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре Фатежского района.