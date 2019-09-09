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Курская область. В Фатеже ресурсосонабжающая организация незаконно продавала воду

У организации нет лицензии на добычу подземных вод

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Прокуратура выяснила, что в Фатеже ресурсосонабжающая организация незаконно продавала жителям воду.

МУП КХ «Фатеж» осуществляет холодное водоснабжение с использованием 4 источников питьевого водоснабжения в Фатеже и в двух прилегающих населённых пунктах, а лицензии на добычу подземных вод у организации нет.

В результате районная прокуратура направила в суд исковое заявление, в котором потребовала «Фатеж» получить лицензию на право пользования недрами.

Суд требования прокурора удовлетворил. Реальное исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре Фатежского района.

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