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20-летний пьяный курянин угнал Тойоту, чтобы покататься, но разбил машину

Полицейские нашли транспорт в Курском районе
20-летний пьяный курянин угнал Тойоту, чтобы покататься, но разбил машину

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У жителя Курска с проспекта Дериглазова угнали автомобиль Тойота. Полицейские нашли транспорт в Курском районе. Угонщиком оказался 20-летний молодой человек. 

Он признался, что ночью возвращался домой и, будучи нетрезвым, заметил машину без сигнализации. Тогда он решил прокатиться по ночному городу. Чтобы не привлекать внимания выехал с оживлённой дороги и добрался до Курского района, где несколько раз повредил автомобиль, а позже врезался в столб.

Когда передвигаться на машине из-за полученных технических повреждений стало невозможно, угонщик бросил её, скрутив регистрационные номера.

Возбуждено уголовное дело. Кроме установленной законом ответственности, молодой преступник будет обязан возместить нанесённый ущерб.

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