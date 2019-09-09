20-летний пьяный курянин угнал Тойоту, чтобы покататься, но разбил машину
Полицейские нашли транспорт в Курском районе
Он признался, что ночью возвращался домой и, будучи нетрезвым, заметил машину без сигнализации. Тогда он решил прокатиться по ночному городу. Чтобы не привлекать внимания выехал с оживлённой дороги и добрался до Курского района, где несколько раз повредил автомобиль, а позже врезался в столб.
Когда передвигаться на машине из-за полученных технических повреждений стало невозможно, угонщик бросил её, скрутив регистрационные номера.
Возбуждено уголовное дело. Кроме установленной законом ответственности, молодой преступник будет обязан возместить нанесённый ущерб.