В Курске оштрафовали виновников загрязнения воды
В сточных водах было превышено допустимое содержание аммонийного азота и фосфатов
Выяснилось, что ООО «Исток+», ОАО «Курскрезинотехника» и производственное подразделение «Курская ТЭЦ-1» филиал ПАО «КВАДРА» - «Курская генерация» сбрасывали в централизованную систему водоотведения недостаточно очищенные сточные воды, в которых было превышено допустимое содержание аммонийного азота и фосфатов.
В результате трёх должностных лиц этих предприятий оштрафовали, а руководителей обязали недопустить подобных нарушений впредь.