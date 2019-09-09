В Курске оштрафовали виновников загрязнения воды

В сточных водах было превышено допустимое содержание аммонийного азота и фосфатов

Прокуратура Центрального административного округа Курска проверила деятельность нескольких организаций в связи с массовой гибелью рыбы в июне этого года в районе деревни Анахино Курского района.Выяснилось, что ООО «Исток+», ОАО «Курскрезинотехника» и производственное подразделение «Курская ТЭЦ-1» филиал ПАО «КВАДРА» - «Курская генерация» сбрасывали в централизованную систему водоотведения недостаточно очищенные сточные воды, в которых было превышено допустимое содержание аммонийного азота и фосфатов.В результате трёх должностных лиц этих предприятий оштрафовали, а руководителей обязали недопустить подобных нарушений впредь.