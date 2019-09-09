Курская мэрия перенесла День города на выходной

Такое решение принято на основании результатов голосования, которое проводилось в официальных группах мэрии в соцсетях ВКонтакте и Facebook и на портале «Действуем вместе»

Администрация Курска перенесла празднование Дня города на субботу, 28 сентября. Такое решение принято на основании результатов голосования, которое проводилось в официальных группах мэрии в соцсетях ВКонтакте и Facebook и на портале «Действуем вместе». В общей сложности в голосовании приняли участие 4 299 человек. Почти 80% из них высказались за перенос праздника на выходные.Напомним, традиционно Курск отмечал День города 25 сентября. Зачастую праздничная дата приходилась на будний день. Для муниципальных служащих он объявлялся выходным. Зато коммерческие организации, федеральные и региональные органы власти работали, что доставляло неудобства горожанам - муниципальные школы и детские сады не работали, и родители были вынуждены решать, с кем оставить ребёнка. Да и просто посетить праздничные мероприятия они не могли.