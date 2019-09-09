Курская мэрия перенесла День города на выходной
Такое решение принято на основании результатов голосования, которое проводилось в официальных группах мэрии в соцсетях ВКонтакте и Facebook и на портале «Действуем вместе»
Напомним, традиционно Курск отмечал День города 25 сентября. Зачастую праздничная дата приходилась на будний день. Для муниципальных служащих он объявлялся выходным. Зато коммерческие организации, федеральные и региональные органы власти работали, что доставляло неудобства горожанам - муниципальные школы и детские сады не работали, и родители были вынуждены решать, с кем оставить ребёнка. Да и просто посетить праздничные мероприятия они не могли.