  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

15% курян уже сделали прививки от гриппа

Вакцины в курских поликлиниках достаточно. Прививают в этом году «Совигриппом»
15% курян уже сделали прививки от гриппа

Читайте также

15% курян уже сделали прививки от гриппа, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Вакцины в курских поликлиниках достаточно. Прививают в этом году «Совигриппом». Наиболее подходящими для вакцинации считается сентябрь-октябрь, напомнили в комитете. Прививку стоит сделать не только себе, но и своим близким до того, как инфекция начнёт распространяться. Оптимально делать прививку заранее, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъёма заболеваемости.

В прошлом сезоне вакцинация охватила 45% населения Курской области. Нынешняя прививочная кампания должна охватить половину курян.
Медики рекомендуют вакцинацию всем и особенно пациентам из групп риска: детям, беременным, пожилым, людям с хроническими заболеваниями, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске начали тестировать новый фонтан

В курской администрации кадровые перестановки

По улице Бочарова Курска закрыли движение

Курская область. В ближайшие годы повышать транспортный налог не будут

76 курян пожелали стать советниками мэра

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске