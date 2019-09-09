Вакцины в курских поликлиниках достаточно. Прививают в этом году «Совигриппом»

15% курян уже сделали прививки от гриппа, сообщили в региональном комитете здравоохранения.Вакцины в курских поликлиниках достаточно. Прививают в этом году «Совигриппом». Наиболее подходящими для вакцинации считается сентябрь-октябрь, напомнили в комитете. Прививку стоит сделать не только себе, но и своим близким до того, как инфекция начнёт распространяться. Оптимально делать прививку заранее, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъёма заболеваемости.В прошлом сезоне вакцинация охватила 45% населения Курской области. Нынешняя прививочная кампания должна охватить половину курян.Медики рекомендуют вакцинацию всем и особенно пациентам из групп риска: детям, беременным, пожилым, людям с хроническими заболеваниями, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.