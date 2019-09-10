Роман Старовойт поблагодарил своих бывших оппонентов за честную борьбу и пригласил их к совместной работе.

Роман Старовойт предложил кандидатам в губернаторы подключиться к подготовке празднования 1000-летия Курска и войти в общественный совет, который будет контролировать ход всех работ.

Такое предложение прозвучало на встрече с другими кандидатами на пост главы региона на прошедших 8 сентября выборах. Напомним, на эту должность претендовали Владимир Федоров, Татьяна Черникова, Владимир Фирсов и Николай Карцев.





Роман Старовойт поблагодарил своих бывших оппонентов за честную борьбу и пригласил их к совместной работе.

«Избирательная кампания у нас прошла честно и чисто, - отметил глава региона. - Я нацелен на совместную работу с вами и политическими партиями, которые вы представляете. Потому что цель у всех наших программ по большому счету одна. Мы все желаем улучшения ситуации в области, поднятия уровня жизни наших земляков».





Теперь уже экс-кандидаты поздравили Романа Старовойта с победой на выборах и озвучили свои предложения по развитию Курской области.