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Роман Старовойт предложил кандидатам в губернаторы подключиться к подготовке празднования 1000-летия Курска

Роман Старовойт поблагодарил своих бывших оппонентов за честную борьбу и пригласил их к совместной работе. 


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Роман Старовойт предложил кандидатам в губернаторы подключиться к подготовке празднования 1000-летия Курска и войти в общественный совет, который будет контролировать ход всех работ. 

Такое предложение прозвучало на встрече с другими кандидатами на пост главы региона на прошедших 8 сентября выборах. Напомним, на эту должность претендовали Владимир Федоров, Татьяна Черникова, Владимир Фирсов и Николай Карцев. 


Роман Старовойт поблагодарил своих бывших оппонентов за честную борьбу и пригласил их к совместной работе. 

 

«Избирательная кампания у нас прошла честно и чисто, - отметил глава региона. - Я нацелен на совместную работу с вами и политическими партиями, которые вы представляете. Потому что цель у всех наших программ по большому счету одна. Мы все желаем улучшения ситуации в области, поднятия уровня жизни наших земляков». 


Теперь уже экс-кандидаты поздравили Романа Старовойта с победой на выборах и озвучили свои предложения по развитию Курской области. 

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