В Курске обсудили эффективность реализации проекта «Отцовский патруль»

ТАКТ".Сегодня в стенах Курского госуниверситета состоялась конференция, посвященная безопасности детства. Главная тема, представленная на обсуждение участникам – эффективность реализации Всероссийского проекта «Отцовский патруль». Об этом сообщает телеканал "
В Курске отцовское движение существует давно и с каждым днем только набирает обороты. На этот раз в конференции приняли участие все, кто неравнодушен к судьбам многодетных семей, кто каждый день сталкивается с проблемами отцовства и материнства, а так же выступает за безопасное детство. Представители движения «Отцовский патруль» уверены, что чужих детей не бывает, поэтому отцы по всей стране внимательно следят как за обустройством детских площадок, так и за безопасностью ребенка в стенах дома.
Андрей Коченов, председатель Общественного совета при Уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка: «Очень много происшествий ежегодно, особенно в летний период, происходят с нашими детьми. Очень часто это заканчивается трагически. И кто, как не отцы должны в первую очередь отреагировать на те беды и несчастные случаи, которые с нашими детьми происходят.
Сейчас начинается отопительный сезон, возникают риски связанные с пожаром. Очень много детей ежегодно погибают при пожарах. Мы предлагаем очень простые меры. Наши отцы вышли с предложением, в данном случае тюменские отцы, провести акцию «Огнетушитель в каждый дом». Вот начинаем разбираться, и в 20-30%, может быть, есть огнетушители. А в подавляющем большинстве даже такой простой меры люди не выдерживают и ничего не делают. Поэтому мы вместе с ведомственными силовиками проводим серьезную работу. Мы устанавливаем датчики раннего оповещения, в основном это частный сектор. В особенности, где проживают многодетные семьи.
Все лето наши отцы по всей стране выходили и делали то, что можно сделать, исправляли ситуацию на месте. Если видим открытый колодец, мы его закрывали. Если на детской площадке видим торчащий гвоздь, мы его забиваем. Если видим ворота, которые шатаются, мы, либо их цементировали, либо просто спиливали, чтобы они не придавили ребенка.
Главный спикер мероприятия Андрей Коченов, уверен, у курских отцов есть чему поучиться. И призывает отцов всей Курской области активно участвовать в жизни своих собственных детей и быть ответственными, прежде всего, за свои семьи.
В Курске обсудили эффективность реализации проекта «Отцовский патруль»
В Курске отцовское движение существует давно и с каждым днем только набирает обороты