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Под Курском насмерть сбили пешехода

Авария произошла 9 сентября около восьми часов вечера в деревне Майская Заря
Под Курском насмерть сбили пешехода

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В Курском районе насмерть сбили пешехода. 

Авария произошла 9 сентября около восьми часов вечера возле д.№36«А» по ул. Родниковая деревни Майская Заря, сообщили в ГИБДД.  51-летний водитель «Приоры» ехал со стороны Курска в направлении деревни Духовец. 45-летний мужчина шёл по проезжей части дороги во встречном направлении. 
После наезда он скончался на месте. Очевидцы в соцсетях отмечают, что в этом месте дорога не освещена, а тротуара для пешеходов вообще нет. 





ФОТО - АВТОКАДР_46

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