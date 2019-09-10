Под Курском насмерть сбили пешехода

Авария произошла 9 сентября около восьми часов вечера в деревне Майская Заря

В Курском районе насмерть сбили пешехода.Авария произошла 9 сентября около восьми часов вечера возле д.№36«А» по ул. Родниковая деревни Майская Заря, сообщили в ГИБДД. 51-летний водитель «Приоры» ехал со стороны Курска в направлении деревни Духовец. 45-летний мужчина шёл по проезжей части дороги во встречном направлении.После наезда он скончался на месте. Очевидцы в соцсетях отмечают, что в этом месте дорога не освещена, а тротуара для пешеходов вообще нет.