В Брянской области выбирали лучшего ковбоя страны

ТАКТ".В Брянской области состоялся межрегиональный фестиваль Русское Родео. В деревне Леденёво на одной из ферм агрохолдинга «Мираторг» настоящие ковбои, по примеру американских коллег, мастерски обращались с лассо и ловили быков. Окунуться в атмосферу Дикого Запада удалось съемочной группе телеканала "
Деревня Леденёво традиционно стала центром российского вестерна. Шестой ежегодный фестиваль Родео собрал более 9000 гостей со всей страны. Грандиозное зрелище обеспечивают пять команд из пяти подразделений агрохолдинга «Мираторг». Традиционно первым конкурсом стала «Визитная карточка» - здесь наездникам важно показать навыки обращения с лошадьми.
«Выпускайте бычка!» - дал команду ведущий. Спустя мгновение на песчаной арене появляется он – теленок породы Абердин-ангус весом около полутонны. Задача первого оператора – набросить лассо на голову животного, второго – на задние ноги. Третий помогает его завалить.
Следующий этап – эстафета вокруг бочек. Здесь профессиональное жюри оценивает точность прохождения. Следят и за временем – лошадь может развить скорость до 60 км/ч.
Ещё один конкурс – направить бычка в трейлер. Загнать животное не так просто – большую часть жизни они проводят в условиях полудикой природы, отчего не понимают команд человека, поэтому для участников важна командная работа. Несколько лет назад компания «Мираторг» приглашала для обучения своих сотрудников заокеанских специалистов. Иван Билецкий – ведущий зоотехник Рогнединского подразделения. В Русском Родео участвует третий раз. В собственном профессионализме Иван уверен – каждый этап для него – привычные ежедневные обязанности.
Иван Билецкий, ведущий зоотехник: «Здесь работают одни мастера, и если ты в числе участников родео, то ты мастер. Это возможность показать себя, то, чего ты достиг за это время в компании и показать ребятам что ты сделал».
Сергей Исхаков хотя и участвует в первый раз, но успел усвоить главные качества ковбоя.
Сергей Исхаков оператор – животновод: «Это конкурс настоящих мужчин – его стоит попробовать каждому».
Мясная продукция «Мираторга» представлена практически во всех регионах страны. Компания с нуля построила в России вертикально-интегрированное производство высококачественной говядины. Как крупнейший производитель, «Мираторг» из года в год повышает процент обеспеченности собственным сырьем. На территории ЦФО работают десятки ферм , где трудятся свыше полутора тысяч операторов-животноводов. Как на Курскую, так и на Брянскую область у агрохолдинга особые планы.
Виктор Линник, президент компании «Мираторг»: «Это удвоение свиноводства, там объем инвестиций 120 миллиардов рублей в Курской области. Мы активно занимаемся стройкой мясоперерабатывающего комплекса. Запуск будет в середине следующего года – мясоперерабатывающей комплекс и комплекс по убою скота. Запускаем крупнейший комбикормовый завод в конце этого года в Орловской области на 800 тысяч тонн комбикорма».
Александр Богомаз, губернатор Брянской области: «Это лишний раз доказывает, что сельское хозяйство на брянщине динамично развивается, и весомый вклад в это вносит компания «Мираторг». Сегодня у нас из 33 тысяч работников сельского хозяйства, 11 тысяч – это компания «Мираторг». Сегодня компания, один из ведущих производителей и входит в десятку крупных. Конечно, это и рабочие места, и поступления в бюджет Брянской области».
Праздничный вечер завершился концертом под открытым небом в исполнении группы «Любэ». По итогам соревнований первое место завоевала команда Рогнедино, забравшие главный приз – поездку в Бразилию.
В Брянской области выбирали лучшего ковбоя страны
Ковбои, по примеру американских коллег, мастерски обращались с лассо и ловили быков. Главный приз – поездка в Бразилию