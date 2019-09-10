В Курской области планируют собрать сахарной свеклы больше, чем в прошлом году

ТАКТ".Настоящее и будущее сахароперерабатывающей отрасли в регионе обсудили на семинаре-совещании в Касторенском районе. Мероприятие традиционно проходит в начале уборки сахарной свеклы. Несмотря на неблагоприятные погодные условия и ошибки аграриев, урожай ожидается выше прошлогоднего, сообщает телеканал "
К уборке сахарной свеклы в 19 районах Курской области приступили в третьей декаде августа. Урожайность составляет 480 центнеров с гектара. По словам заместителя губернатора региона, курирующего агропромышленный комплекс, аграрии допустили ряд ошибок, не были благоприятными и погодные условия. Но, вместе с тем, ожидания оптимистичные.
Алексей Золотарев, заместитель губернатора Курской области: «Что касается урожайности, то она немного выше прошлогодней, где мы тоже думали, что будут проблемы. Уборка будет зависеть от погодных условий. Сегодня копать много свеклы нельзя, поскольку еще жарко. Поставили задачу до конца октября или начала ноября завершить уборку сахарной свеклы».
Учитывая урожайность свеклы и площадей, на которых она была засеяна, все девять сахарных заводов региона будут обеспечены работой. По словам врио губернатора, прогнозы по производству сахара в этом году очень хорошие.
Роман Старовойт, врио губернатора Курской области: «Очень хорошая урожайность нынешнего года. Только на территории Курской области мы почти 100 тысяч гектар в этом году засеяли сахарной свеклой. К слову сказать, Курская область производит сахара столько же, сколько вся Беларусь. Это говорит о том, что эта отрасль у нас традиционно сильная, поэтому необходимо ее дальше поддерживать».
Потенциал отрасли в Курской области, а так же ее текущее состояние оценил руководитель союза сахаропроизводителей России. По его словам, в сложные времена региону удалось сохранить сахарные заводы, а сейчас уделяется внимание их развитию.
Андрей Бодин, председатель правления союза сахаропроизводителей России: «Сегодня мы видим прорыв в производстве сахара в Курской области. Область занимает 4-е место среди 32 регионов, производящих сахарную свеклу. Основные задачи на будущее - это повышение урожайности».
Вместе с тем перед отраслью стоят серьезные вызовы, связанные с падением цены на сахар. Рентабельность производства снижается. Какие антикризисные меры необходимы - обсудили на семинаре совещании. Среди вариантов - выход на экспорт, повышение эффективности сахарных заводов (в том числе модернизация оборудования по прессу, сушке и грануляции жома), а также раскисление почвы, что позволит повысить урожайность. Комплекс этих мер, по словам руководства области, потребует поддержки из федерального бюджета.
В Курской области планируют собрать сахарной свеклы больше, чем в прошлом году
Несмотря на неблагоприятные погодные условия и ошибки аграриев, урожай ожидается выше прошлогоднего