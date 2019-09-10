Ночью в Курской области автомобилист без прав насмерть сбил молодую женщину

ДТП произошло в Кореневском районе около полуночи

Ночью в Курской области ВАЗ насмерть сбил 38-летнюю женщину. ДТП произошло в Кореневском районе 9 сентября. Как сообщили в ГИБДД, примерно в половину двенадцатого часа в селе Троицкое 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074, не имеющий права на управление ТС, ехал со стороны села Гордеевка по автодороге «Кореневское-Троицкое-Успеновка». На 29 км он допустил наезд на женщину, которая шла во встречном направлении.Пострадавшую с ранением доставили в кореневскую райбольницу, где она впоследствии скончалась.