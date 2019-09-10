Курские активисты ОНФ нашли нарушения в работе дорожных камер

Активисты курского отделения ОНФ проверили 15 камер фотовидеофиксации в Курске и выявили четыре нарушения

Активисты курского отделения ОНФ проверили 15 камер фотовидеофиксации в Курске и выявили четыре нарушения. Так, на улице Карла Маркса напротив дома №44 по проспекту Победы отсутствует информационная табличка об установке камеры. На улице Перекальского напротив дома №8А по улице Островского оборудование установлено на расстоянии ближе трех метров от проезжей части. Оба этих нарушения эксперты зафиксировали и на улице Карла Маркса, в районе дома №81 напротив пожарной части №16.«Нельзя прятать камеры фотовидеофиксации. Водители должны знать место их установки. Иначе профилактика нарушений ПДД и смертей на дорогах превращается во взыскание штрафов. У государства нет такой цели. Только спасение жизней и предотвращение аварий – об этом говорил в июне на заседании Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения президент Владимир Путин», - напомнил активист Николай Ишков.Малочисленность нарушений объясняется отсутствием большей части камер фотовидеофиксации на курских дорогах. Контракт на обслуживание 35 комплексов, заключенный 1 августа 2019 г. на сумму 13 млн 240 тыс. руб., до сих пор не исполняется в полном объеме.Результаты проверки с просьбой устранить недостатки общественники направили в региональное Управление ГИБДД, в комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог.Всего в Курской области насчитывается 50 приобретенных за счет бюджета фоторадарных передвижных комплексов для фиксации нарушений ПДД. По данным региональной ГИБДД, дорожные камеры зафиксировали в 2018 году 817 тыс. нарушений: превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу, игнорирование разметки и требований дорожных знаков.