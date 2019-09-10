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Лента новостей / В регионе

В курской ветаптеке торговали контрафактными лекарствами

Грубые нарушения региональное управление Россельхознадзора выявило в ветаптеке ИП Жмыхова А.Н.
В курской ветаптеке торговали контрафактными лекарствами

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Одну из ветеринарных аптек в Курской области оштрафовали на 4000 рублей. Грубые нарушения региональное управление Россельхознадзора выявило в ветаптеке ИП Жмыхова А.Н. летом. 

В частности, в аптеке торговали и контрафактными обезличенными лекарствами для животных без маркировок - специалисты нашли белый порошок, расфасованный в 10 полипропиленовых пакетов по 2 грамма. По словам предпринимателя это был «Тетрамизол 10%», используемый для профилактики и лечения нематодозов крупного и мелкого рогатого скота, свиней и птиц.
Надзорное водомство изъяло препарат из обращения, а аптеку оштрафовали на 4000 рублей и обязали передать лекарство для уничтожения. Решение суда вступило в силу сегодня.  

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