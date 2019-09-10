Экспозиция Курскэнерго стала одной из самых популярных на фестивале «Вместе ярче»

7 сентября в Курске состоялся фестиваль энергосбережения «Вместе ярче»

7 сентября в Курске состоялся фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». Филиал «Россети Центр Курскэнерго» представил одну из самых познавательных и интересных площадок для посетителей праздника.Энергетики продемонстрировали участникам фестиваля информационные стенды и интерактивные презентации, рассказывающие о ключевых проектах первого этапа цифровой трансформации Курскэнерго. К ним относятся создание цифрового района электрических сетей (РЭС), цифровой подстанций, развитие цифровой радиосвязи и формирование единого центра управления сетями всех классов напряжения.Также энергетики познакомили курян с макетом автоматизированной системы учета электроэнергии, который позволяет снизить расход электроэнергии на «общедомовые нужды», упрощает снятие и передачу показаний приборов учета.Работники Курскэнерго рассказали посетителям о простых правилах, позволяющих снизить потребление электроэнергии у себя дома, тем самым сэкономив ресурсы и свои средства. Весь день на площадке работала фотозона, где любой желающий мог сфотографироваться в костюме электромонтёра, примерив каску, диэлектрические перчатки и боты.Большой популярностью площадка Курскэнерго пользовалась у детей. Для маленьких посетителей фестиваля энергетиками был организован конкурс рисунков на асфальте на тему «Энергосбережение». Также ребята смогли проверить свои знания в области электробезопасности, приняв участие в тематической викторине.Все юные художники и знатоки правил электробезопасности получили от энергетиков подарки: краски, фломастеры и раскраски.Экспозицию Курскэнерго посетили представители администрации Курска и Курской области. Они отметили информативность и увлекательность площадки энергетиковдля любой аудитории, а также подчеркнули роль филиала в популяризации энергосберегающего образа жизни.Помимо этого в рамках фестиваля состоялось награждение победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса «МедиаТЭК 2019». Пресс-служба Курскэнерго в числе лучших с проектом «СВЕТлые люди».