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Экспозиция Курскэнерго стала одной из самых популярных на фестивале «Вместе ярче»

7 сентября в Курске состоялся фестиваль энергосбережения «Вместе ярче»
Экспозиция Курскэнерго стала одной из самых популярных на фестивале «Вместе ярче»

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7 сентября в Курске состоялся фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». Филиал «Россети Центр Курскэнерго» представил одну из самых познавательных и интересных площадок для посетителей праздника.

Энергетики продемонстрировали участникам фестиваля информационные стенды и интерактивные презентации, рассказывающие о ключевых проектах первого этапа цифровой трансформации Курскэнерго. К ним относятся создание цифрового района электрических сетей (РЭС), цифровой подстанций, развитие цифровой радиосвязи и формирование единого центра управления сетями всех классов напряжения.

Также энергетики познакомили курян с макетом автоматизированной системы учета электроэнергии, который позволяет снизить расход электроэнергии на «общедомовые нужды», упрощает снятие и передачу показаний приборов учета.

Работники Курскэнерго рассказали посетителям о простых правилах, позволяющих снизить потребление электроэнергии у себя дома, тем самым сэкономив ресурсы и свои средства. Весь день на площадке работала фотозона, где любой желающий мог сфотографироваться в костюме электромонтёра, примерив каску, диэлектрические перчатки и боты.

Большой популярностью площадка Курскэнерго пользовалась у детей. Для маленьких посетителей фестиваля энергетиками был организован конкурс рисунков на асфальте на тему «Энергосбережение». Также ребята смогли проверить свои знания в области электробезопасности, приняв участие в тематической викторине.

Все юные художники и знатоки правил электробезопасности получили от энергетиков подарки: краски, фломастеры и раскраски.

Экспозицию Курскэнерго посетили представители администрации Курска и Курской области. Они отметили информативность и увлекательность площадки энергетиков

для любой аудитории, а также подчеркнули роль филиала в популяризации энергосберегающего образа жизни.

Помимо этого в рамках фестиваля состоялось награждение победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса «МедиаТЭК 2019». Пресс-служба Курскэнерго в числе лучших с проектом «СВЕТлые люди».


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