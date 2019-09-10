76 курян пожелали стать советниками мэра
18 сентября приём заявлений завершится
Кандидаты в советники могут выбрать одно из восьми предложенных направлений: экономика, финансы, налоги и собственность; инвестиционная политика, строительство; жилищно-коммунальное хозяйство; транспорт, дорожное хозяйство; социальная политика; образование, культура; спорт, физическая культура и молодежная политика, цифровизация, информационная политика, связи с общественностью.
Работать советники будут на общественных началах, то есть безвозмездно. они должны будут помогать мэру рганизовывать взаимодействие с горожанами, органами государственной власти и местного самоуправления, общественными объединениями, проводить прием жителей. Срок полномочий общественного советника составит один год.
Мэр проводит отбор советников лично, поэтому в ближайшее время Виктор Карамышев встретится со всеми кандидатами.