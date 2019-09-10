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76 курян пожелали стать советниками мэра

18 сентября приём заявлений завершится
76 курян пожелали стать советниками мэра

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76 заявлений поступило в отдел кадров и муниципальной службы комитета внутренней политики и кадров администрации Курска - столько курян пожелали стать общественными советниками главы города. Отбор стартовал два месяца назад, 18 сентября приём заявлений завершится.  

Кандидаты в советники могут выбрать одно из восьми предложенных направлений: экономика, финансы, налоги и собственность; инвестиционная политика, строительство; жилищно-коммунальное хозяйство; транспорт, дорожное хозяйство; социальная политика; образование, культура; спорт, физическая культура и молодежная политика, цифровизация, информационная политика, связи с общественностью.

Работать советники будут на общественных началах, то есть безвозмездно. они должны будут помогать мэру рганизовывать взаимодействие с горожанами, органами государственной власти и местного самоуправления, общественными объединениями, проводить прием жителей. Срок полномочий общественного советника составит один год.

Мэр проводит отбор советников лично, поэтому в ближайшее время Виктор Карамышев встретится со всеми кандидатами.

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