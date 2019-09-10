  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курская область. В ближайшие годы повышать транспортный налог не будут

Решение о повышении транспортного налога было принято два года назад
Курская область. В ближайшие годы повышать транспортный налог не будут

Читайте также

В ближайшие годы в Курской области повышение ставок по транспортному налогу не планируется, заверили в региональном комитете финансов. 

В соцсетях автовладельцы активно обсуждают цифры, которые они увидели в поступивших на днях налоговых извещениях. Многие связывают это с прошедшими выборами. В областной администрации напоминают - решение о повышении транспортного налога было принято два года назад. 

"Новая величина транспортного налога за 2018 год исчисляется по ставкам, которые уточнялись в сентябре 2017 года Курской областной думой и были приняты региональным законом №60-ЗКО", - сообщили в пресс-службе администрации. 

До этого в Курской области ставки транспортного налога пять лет не повышались - с 2012 по 2017 год, рассказали в комитете финансов. Также там напомнили, что для 13 категорий граждан есть льготы по транспортному налогу  в виде полного или частичного освобождения от уплаты налогов по отечественным автомобилям. Это пенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трёх и более детей, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и другие.  

Ставки транспортного налога в Курской области установлены по категориям транспортных средств в пределах допустимого значения базовых ставок Налогового Кодекса. За счёт этих платежей формируется региональный дорожный фонд и строятся, ремонтируются и содержатся дороги.
  
+0 -1

Новая музыка

Лента новостей

В Курске начали тестировать новый фонтан

В курской администрации кадровые перестановки

По улице Бочарова Курска закрыли движение

76 курян пожелали стать советниками мэра

Экспозиция Курскэнерго стала одной из самых популярных на фестивале «Вместе ярче»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске