Курская область. В ближайшие годы повышать транспортный налог не будут

Решение о повышении транспортного налога было принято два года назад

В ближайшие годы в Курской области повышение ставок по транспортному налогу не планируется, заверили в региональном комитете финансов.В соцсетях автовладельцы активно обсуждают цифры, которые они увидели в поступивших на днях налоговых извещениях. Многие связывают это с прошедшими выборами. В областной администрации напоминают - решение о повышении транспортного налога было принято два года назад."Новая величина транспортного налога за 2018 год исчисляется по ставкам, которые уточнялись в сентябре 2017 года Курской областной думой и были приняты региональным законом №60-ЗКО", - сообщили в пресс-службе администрации.До этого в Курской области ставки транспортного налога пять лет не повышались - с 2012 по 2017 год, рассказали в комитете финансов. Также там напомнили, что для 13 категорий граждан есть льготы по транспортному налогу в виде полного или частичного освобождения от уплаты налогов по отечественным автомобилям. Это пенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трёх и более детей, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и другие.Ставки транспортного налога в Курской области установлены по категориям транспортных средств в пределах допустимого значения базовых ставок Налогового Кодекса. За счёт этих платежей формируется региональный дорожный фонд и строятся, ремонтируются и содержатся дороги.