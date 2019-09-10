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Лента новостей / В регионе

В курской администрации кадровые перестановки

Чиновник покинул пост по собственному желанию

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Глава администрации Центрального округа Курска Юрий Соколов освобождён от занимаемой должности 9 сентября. Как сообщили в мэрии, чиновник покинул пост по собственному желанию.

Исполнять обязанности главы администрации Центрального округа сегодня начал заместитель главы Андрей Борисов.

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