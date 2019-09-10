Лента новостей / В регионе Вчера, 17:38 В курской администрации кадровые перестановки Чиновник покинул пост по собственному желанию Читайте также В Курске новый глава комитета ЖКХ Чиновники уходят из городской администрации Заместитель главы Администрации города Курска покинул свой пост Глава администрации Центрального округа Курска Юрий Соколов освобождён от занимаемой должности 9 сентября. Как сообщили в мэрии, чиновник покинул пост по собственному желанию.Исполнять обязанности главы администрации Центрального округа сегодня начал заместитель главы Андрей Борисов. +0 -0