Курян приглашают обсудить строительство сквера

12 сентября в комитете архитектуры и градостроительства Курска пройдут публичные слушания по проекту планировки территории квартала 03:16:03

12 сентября в комитете архитектуры и градостроительства Курска пройдут публичные слушания по проекту планировки территории квартала 03:16:03, ограниченной улицами Энергетиков, Энергетиков, 4, проспектом Ленинского комсомола. На слушаниях том числе, обсудят и вопрос размещения сквера в этом квартале. На обсуждение приглашают жителей близлежащих домов. Для регистрации в качестве участника публичных слушаний при себе необходимо иметь паспорт.Слушания пройдут в актовом зале комитета по адресу ул. Ленина, 69. Начало в 15:30.