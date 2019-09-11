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Курян приглашают обсудить строительство сквера

12 сентября в комитете архитектуры и градостроительства Курска пройдут публичные слушания по проекту планировки территории квартала 03:16:03

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12 сентября в комитете архитектуры и градостроительства Курска пройдут публичные слушания по проекту планировки территории квартала 03:16:03, ограниченной улицами Энергетиков, Энергетиков, 4, проспектом Ленинского комсомола. На слушаниях  том числе, обсудят и вопрос размещения сквера в этом квартале.  На обсуждение приглашают жителей близлежащих домов. Для регистрации в качестве участника публичных слушаний при себе необходимо иметь паспорт.
Слушания пройдут в актовом зале комитета по адресу ул. Ленина, 69. Начало в 15:30. 
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