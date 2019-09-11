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В Курске сегодня отметят Всероссийский день трезвости

В честь этого в Курске на Театральной площади будут работать наркологи
В Курске сегодня отметят Всероссийский день трезвости

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Сегодня  отмечают Всероссийский день трезвости. Традиция праздника появилась больше века назад — в 1914 году.
В честь этого в Курске на Театральной площади с 2-х до 4-х часов пройдёт акция «Всероссийский день трезвости». Там будут работать специалисты мобильного центра здоровья и областной клинической наркологической больницы. 
Любой желающий сможет пройти анкетирование и компьютерное тестирование и узнать о способах профилактики алкоголизма. Участников ждут разные спортивные состязания, тематические конкурсы и викторины, спортивные мастер-классы, историческое фехтование и многое другое. Можно даже выиграть абонементы в фитнес-клуб и билеты в кино.
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