В Курске сегодня отметят Всероссийский день трезвости

В честь этого в Курске на Театральной площади будут работать наркологи

Сегодня отмечают Всероссийский день трезвости. Традиция праздника появилась больше века назад — в 1914 году.В честь этого в Курске на Театральной площади с 2-х до 4-х часов пройдёт акция «Всероссийский день трезвости». Там будут работать специалисты мобильного центра здоровья и областной клинической наркологической больницы.Любой желающий сможет пройти анкетирование и компьютерное тестирование и узнать о способах профилактики алкоголизма. Участников ждут разные спортивные состязания, тематические конкурсы и викторины, спортивные мастер-классы, историческое фехтование и многое другое. Можно даже выиграть абонементы в фитнес-клуб и билеты в кино.