Из Курска на стыковочные авиарейсы билеты будут дешевле

Минимальная стоимость авиабилета из Курска в Москву (Внуково) в рамках трансферного перелета составит от 2 200 рублей

Минимальная стоимость авиабилета из Курска в Москву (Внуково) в рамках трансферного перелета составит от 2 200 рублей, сообщили в авиакомпании «Руслайн». Цена указана в одну сторону с учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы. Тариф включает в себя перевозку ручной клади до 5 кг. Однако количество мест ограничено.Из Курска на рейсы авиакомпании «РусЛайн» возможны стыковки через столичный аэропорт Внуково: Воркута, Киров, Йошкар-Ола, Ульяновск, Пенза и Саранск.На рейсы других авиаперевозчиков в Актау, Анталью, Баку, Барселону, Бухару, Владивосток, Владикавказ, Геленджик, Грозный, Гянджу, Дубай, Душанбе, Екатеринбург, Ереван, Ираклион, Казань, Калининград, Краснодар, Курган, Ларнаку, Махачкалу, Минск, Мурманск, Надым, Наманган, Нахичевань, Новый Уренгой, Нукус, Нур-Султан, Нячанг, Оренбург, Пафос, Прагу, Псков, Пхукет, Римини, Ростов-на-Дону, Самару, Самарканд, Санью, Ставрополь, Стамбул, Сургут, Сыктывкар, Ташкент, Тиват, Тюмень, Ургенч, Уфу, Ухту, Фергану, Ханты-Мансийск, Якутск и Ямбург.Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero и на aerokursk.ruПодробности можно уточнить по телефону 8 800 5555 800 (звонок по России бесплатный) и 8 (4712) 34-00-60.