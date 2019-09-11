Сотрудники Курскэнерго вошли в «золотую сотню» энергетиков России

Чествование лучших энергетиков страны прошло в Челябинске в дворце спорта «Трактор»





Сразу двое специалистов филиала «Россети Центр Курскэнерго» - начальник Медвенского района электрических сетей Андрей Овчинников и начальник Большесолдатского РЭС Эдуард Дмитриев вошли в «золотую сотню» по итогам первого в истории конкурса «Лидеры энергетики». Чествование лучших энергетиков страны прошло в Челябинске в дворце спорта «Трактор».Конкурс состоял из двух этапов. На первом - энергетики Курскэнерго наряду с более чем 1800 главными инженерами производственных отделений и начальниками районов электрических сетей компании в течение месяца выполняли специальные тестовые задания онлайн.На втором практическом этапе Андрей Овчинников и Эдуард Дмитриев вместе с 440 специалистами электросетевых компаний, успешно прошедших отбор, выполнили задания, в которых отражали свое видение в решении актуальных для отрасли проблем. Их работу оценивали эксперты, в том числе, представители Министерства энергетики РФ и руководители предприятий группы «Россети».Финал конкурса «Лидеры энергетики» стал ключевым событием Всероссийского съезда энергетиков.