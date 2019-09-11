В Курске дорогу не поделили две «Приоры». Трое пострадавших

Авария произошла 10 сентября около 10 часов вечера возле д.№2/3 по ПЛК

В Курске в столкновении двух «Приор» пострадали три человека.Как рассказала инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Анна Руденко, авария произошла 10 сентября около 10 часов вечера возле д.№2/3 по ПЛК. Одна «Лада Приора» выезжала со стоянки завода РТИ в направлении ПЛК, за рулём был 24-летний водитель, другая «Приора», под управлением 33-летнего водителя, ехала по ПЛК в направлении проспекта Кулакова.В результате ДТП оба водителя и 39-летняя пассажирка первой «Приоры» получили ранения различной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в больницу.