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В Курске дорогу не поделили две «Приоры». Трое пострадавших

Авария произошла 10 сентября около 10 часов вечера возле д.№2/3 по ПЛК
В Курске дорогу не поделили две «Приоры». Трое пострадавших

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В Курске в столкновении двух «Приор» пострадали три человека. 

Как рассказала инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Анна Руденко, авария произошла 10 сентября около 10 часов вечера возле д.№2/3 по ПЛК. Одна «Лада Приора» выезжала со стоянки завода РТИ в направлении ПЛК, за рулём был 24-летний водитель, другая «Приора», под управлением 33-летнего водителя, ехала по ПЛК в направлении проспекта Кулакова. 
В результате ДТП оба водителя и 39-летняя пассажирка первой «Приоры» получили ранения различной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в больницу.




ФОТО - АВТОКАДР_46
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