Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась работой курских региональных операторов

ТАКТ".В Курской области Федеральная антимонопольная служба обнаружила нарушения в сфере вывоза бытовых отходов. Больше всего претензий к фирме «Экопол», которая, утверждают в ведомстве, не проводила торги. Не все гладко также у «Спецавтобазы по уборке мусора». В отношении обоих региональных операторов по обращению с отходами возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает телеканал "
Курским регоператорам по вывозу мусора, возможно, придется умерить аппетиты. Претензии к их работе вновь появились у федеральной антимонопольной службы. Дело в том, что в ходе проверок закупочной деятельности выявили, что ООО «Экопол» не проводило торги. Кстати, по их результатам формируются цены на услуги для населения.
Екатерина Лихушина, заместитель руководителя УФАС по Курской области: «В частности, региональный оператор по обращению с отходами обязан проводить торги для того, чтобы заключать договоры с предприятиями, которые будут заниматься транспортировкой этого мусора. Если региональный оператор таких торгов не проводит, таких конкурентных процедур, несет негативные последствия для всего рынка. Т.е.мелкие компании не получают на этот рынок доступа, соответственно, потребители услуг – для них это может повлечь удорожание услуг».
Компания нарушила антимонопольное законодательство. Возбуждено дело о злоупотреблении доминирующим положением. Выдано соответствующее предписание провести аукционы до 1 декабря. Кстати, претензии выявили и в адрес второго регоператора.
Екатерина Лихушина, заместитель руководителя УФАС по Курской области: «Второй наш региональный оператор АО «Спецавтобаза по уборке мусора» такие торги провела. Однако и к этим торгам возникли определенные претензии, но со стороны нашего Курского антимонопольного управления. Мы возбудили дело по признакам возможного нарушения со стороны компании требований антимонопольного законодательства при проведении этих торгов по отбору компаний для транспортировки мусора. В настоящее время решение по делу еще не принято, его рассмотрение отложено для получения дополнительной информации».
Кстати, ранее оба оператора получили предписания снизить нормативы после вмешательства ФАС. Тем не менее, как отмечает население, цены на вывоз мусора остаются высокими. А качество работы – лучше не стало.
Сергей Григорьев, активист: «В последнюю неделю Курские фронтовики участвуют в федеральном мониторинге в ситуации с вывозом ТКО. Мы отмечаем, проводим мониторинг по населенным пунктам, много негативных моментов. Связанных с состоянием контейнерных площадок. Это касается и состояния самих контейнеров. Регопеартор обязан вывозить по графику отходы, чтобы не допускать накопления на площадках и обновлять контейнеры. У нас не происходит ни того, ни другого. Это и города Курск, и небольшие Железногорск и Дмитриев, ситуация неприглядная».
Кстати, ранее РЭО проанализировал территориальные схемы обращения с отходами. Самый удачный техплан – в Тульской области. Курская область же в число аутсайдеров не вошла.
Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась работой курских региональных операторов
Больше всего претензий к фирме «Экопол», которая, утверждают в ведомстве, не проводила торги. Не все гладко также у «Спецавтобазы по уборке мусора»