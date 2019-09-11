сообщает РИА LIVE24.Одним из самых полезных овощей является морковь. Она содержит в своем составе большое количество минералов и витаминов, влияющих на хорошее состояние организма,
Эксперты утверждают, что продукт не теряет своих полезных свойств после термической обработке. Кроме того, уровень антиоксидантов при варке овоща повышается на 35%.
Врачи рекомендуют употреблять морковь для защиты иммунной системы и улучшения обмена веществ, а также гражданам, имеющим проблемы со зрением. Овощ является тренажером для десен и улучшает состояние зубов.
Диетологи советуют употреблять морковь беременным женщинам для нормального развития эмбриона. Также продукт будет полезен гипертоникам, онкобольным и мужчинам, сталкивающимся с плохой эрекцией.
Морковь является диетическим продуктом, поэтому отлично подойдет для питания во время похудения.
Лечебные свойства моркови назвали эксперты
Овощ необходим для нормального функционирования организма.