Курская область. «Гордость провинции» заставили уничтожить почти 2 тонны некачественного мяса

Также мясоперерабатывающее предприятие оштрафовали

Мясоперерабатывающее предприятие ООО «Гордость провинции», расположенное в посёлке Конышёвка Курской области оштрафовали на 105 тыс. рублей за антисанитарию и некачественную продукцию.Кроме того, 1709 кг мяса утилизировали и запретили выпускать колбасу вареную Докторскую.Специалисты регионального управления Россельхознадзора проверили предприятие ещё в пареле.Среди нарушений - выбоины и трещины в полах, осыпающаяся штукатурка на стенах, что препятствовало проведению качественной мойки и дезинфекции и создавало условия для скопления грязи и образования плесени. В морозильных камерах навалом на поддонах хранились свиные головы, на части из которых не были обозначены номера партий, это значит, что продукцию не прослеживают.Нашли и фарш из мяса цыплёнка бройлера без товаросопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.Кроме того, проверяющие установили, что на производстве не проводились исследования воды, вспомогательного сырья - свиного шпика и мяса механической обвалки - на наличие патогенных микроорганизмов. Мясо птицы и свинины никто не проверял на наличие синтетических эстрогенных, гормональных веществ, тиреостатических препаратов (стимуляторов роста животных).Специалисты отобрали пробы продукции. Результаты лабораторной экспертизы не лучше: в образцах свинины охлаждённой - бактерии группы кишечной палочки, в котлетном мясе свином замороженном - превышение бактериальной обсеменённости, а колбаса вареная Докторская оказалась фальсификатом - в ней нашли не заявленные растительные углеводные добавки.На данный момент постановление суда о штрафах вступило в законную силу.