В Курской области подешевели продукты, но подорожали ветуслуги

Дешевле стали сахар, мука, соль, подорожали яйца, макароны и крупы

Курскстат сообщает, что в августе по сравнению с июлем в Курской области подешевели продукты - на 1,3%. Дешевле стали сахар, мука, соль, специи, безалкогольные напитки. Зато подорожали яйца, макароны и крупы, рыбопродукты.Аж на 49 рублей стал дешевле виноград, на 20 рублей - помидоры, на 13 - репчатый лук. На 12 рублей снизилась цена на морковь, на 10 рублей подешевели огурцы, почти на 9 рублей стал дешевле картофель. Снизились цены на груши, яблоки и бананы. А вот чеснок, наоборот, на 20 рублей подорожал.Дороже стали и непродовольственные товары - в среднем на 0,2%. Подорожали также ветеринарные услуги на 5%.