Курские таможенники ищут польские грузовики-нелегалы

Если эти «нелегальные» автомобили кто-то уже успел купить, то должен будет заплатить более 3 миллионов налогов и пошлин

Курские таможенники ищут грузовики-нелегалы. Как рассказзал пресс-секретарь таможни Сергей Брянцев, летом пролшлого года гражданин Молдовы через МАПП Суджа в Россию ввёз грузовые автомобили «RENAULT PREMIUM» и «DAF XF» зарегистрированные в Польше. По истечении срока временного ввоза, автомобили с таможенной территории Евразийского экономического союза не вывозились, под иные таможенные процедуры не помещались, срок временного ввоза не продлялся. А значит, владелец этих грузовиков должен заплатить ввозные таможенные пошлины, налоги, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины. Однако их никто не заплатил. Всвязи с этим Отделение дознания Курской таможни возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенном в крупном размере - отдел таможенных платежей насчитал более 3 миллионов 115 тысяч рублей.Возникнут проблемы и у новых владельцев транспортных средств. Если эти «нелегальные» автомобили кто-то уже успел купить, то именно на их плечи ляжет обязанность уплаты этой круглой суммы.