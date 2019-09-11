В Курске на улице Энгельса построят тротуар

Активисты ОНФ обратили внимание на многочисленные жалобы курян, которые лишись пешеходной дороги по улице Энгельса

В Курске временно восстановят часть технической полосы на улице Энгельса, от остановки «Улица Пионеров» до гипермаркета рядом с Сумским мостом, а позже возведут тротуар вдоль всей улицы. Об этом сообщил в ответ на предложение ОНФ председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Владимир Муравьев в ходе совместного с активистами Народного фронта и журналистами мониторинга исполнения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Общественники обратили внимание на многочисленные жалобы курян, которые лишись пешеходной дороги по улице Энгельса. После ремонта проезжей части была засыпана землей техническая полоса, которой жители пользовались вместо тротуара. Активисты ОНФ предложили восстановить пешеходную часть этой улицы.Владимир Муравьев сказал, что дорожные подрядчики ремонтируют и строят трассы быстрее, чем Курск успевает привести прилегающую территорию в порядок. Он отметил сложность синхронизации планирования и финансирования федеральных и муниципальных программ в сфере дорожного строительства и благоустройства. По словам чиновника, уже прорабатывается вопрос о проектировании тротуара вдоль всей улицы Энгельса, а не только на отрезке от улицы Красной Армии до Сумского моста. А замглавы администрации Курска по блоку дорожного хозяйства и транспорта Василий Волобуев пообещал, что в ближайшие дни будет организована временная техническая полоса от остановки Пионеров почти до Сумского моста.Общественники также обратили внимание на то, что в ходе ремонта дороги на улице Энтузиастов рабочие только частично заменили бордюрный камень. Первый заместитель главы администрации Курска Николай Цыбин пояснил, что для ремонта не требуется проект, достаточно техзадания и сметы, по которым и проводили торги.«Отсутствие проекта позволяет подрядчикам экономить, когда этого не следует делать. Как, например, на улице Энтузиастов. Но есть случаи, когда проект, прошедший экспертизу, при этом не соответствует ГОСТам и СНиПам. Например, во Льгове бордюры оказались ниже проезжей части. В таком случае судебное разбирательство с подрядчиком ни к чему не приведет – он руководствовался проектом. В итоге бюджетные средства потрачены, дорожный дефект налицо, но никто не оплатит его исправление. Поэтому необходимо повышать качество экспертизы проектов ремонтов и строительства дорог. Проект в перспективе позволит сэкономить бюджет, потому что будет построена дорога, которая прослужит дольше», – пояснил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Курской области Борис Свиридов.Активисты ОНФ считают, что еще одной серьезной проблемой при строительстве дорог является отсутствие межведомственного взаимодействия и жесткого контроля со стороны заказчиков. Например, на улице Гремяченской был установлен столб высоковольтной ЛЭП, который после расширения дороги и ремонта теперь выступает на проезжую часть и делит карман остановки на две половины.«Вероятно, энергетики не ознакомились с проектом ремонта дороги и оставили высоковольтную ЛЭП на прежнем месте. Столб посреди дорожного «кармана» вводит в заблуждение водителей и создает аварийную ситуацию», – отметил Борис Свиридов.Николай Цыбин сообщил что охранная зона ЛЭП обозначена, но заверил, что в ближайшее время администрация Курска решит вопрос переноса знака «Автобусная остановка» для лучшего ориентирования автомобилистов.