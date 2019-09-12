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Курская область заняла 7-е место в экологическом рейтинге регионов

Аналитики изучали такие показатели, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, а также ответственность власти, активность общественных организаций
Курская область заняла 7-е место в экологическом рейтинге регионов

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Очередной экологический рейтинг субъектов России составила общероссийская общественная организация «Зелёный патруль».

Аналитики изучали такие показатели, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, а также ответственность власти, активность общественных организаций. Также учитывались мероприятия по улучшению экологической ситуации в регионах.

В итоге из 85 регионов Курская область заняла седьмое место. Это характеризует стабильную и устойчивую экологическую обстановку в регионе.

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