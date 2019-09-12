  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

«Экотекс» собирается установить локальные очистные сооружения

Только после этого предприятие возобновит свою работу
«Экотекс» собирается установить локальные очистные сооружения

Читайте также

«Экотекс» собирается установить локальные очистные сооружения. Это нужно для того, чтобы токсичные сточные воды не поступали в городскую централизованную систему водоотведения.

Оборудование для завода изготовит АО «Институт экологической безопасности». Договор уже заключён.

Как только установят локальные очистные сооружения, на них будут поступать все хозяйственно-бытовые и промышленные стоки предприятия для первичной обработки, и далее они пойдут на очистные сооружения МУП «Курскводоканал».

Кроме того, у «Экотекса» отсутствует разрешительная природоохранная документация, где устанавливаются предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздух, а также их объёмы. Этот документ для предприятия подготовит региональный Центр гигиены и эпидемиологии к середине октября. 

Как только всё это будет готово, ООО «Экотекс» возобновит свою работу.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Роман Старовойт: нужно развивать бренд «Курский мёд»

В Курской области продолжает действовать особый противопожарный режим

В Курской области успешно стартовала уборка кукурузы

В Курске появилась новая остановка

В Курске прошли сборы граждан, пребывающих в запасе

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске