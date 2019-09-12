Только после этого предприятие возобновит свою работу

«Экотекс» собирается установить локальные очистные сооружения. Это нужно для того, чтобы токсичные сточные воды не поступали в городскую централизованную систему водоотведения.Оборудование для завода изготовит АО «Институт экологической безопасности». Договор уже заключён.Как только установят локальные очистные сооружения, на них будут поступать все хозяйственно-бытовые и промышленные стоки предприятия для первичной обработки, и далее они пойдут на очистные сооружения МУП «Курскводоканал».Кроме того, у «Экотекса» отсутствует разрешительная природоохранная документация, где устанавливаются предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздух, а также их объёмы. Этот документ для предприятия подготовит региональный Центр гигиены и эпидемиологии к середине октября.Как только всё это будет готово, ООО «Экотекс» возобновит свою работу.