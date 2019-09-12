«Экотекс» собирается установить локальные очистные сооружения
Только после этого предприятие возобновит свою работу
Оборудование для завода изготовит АО «Институт экологической безопасности». Договор уже заключён.
Как только установят локальные очистные сооружения, на них будут поступать все хозяйственно-бытовые и промышленные стоки предприятия для первичной обработки, и далее они пойдут на очистные сооружения МУП «Курскводоканал».
Кроме того, у «Экотекса» отсутствует разрешительная природоохранная документация, где устанавливаются предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздух, а также их объёмы. Этот документ для предприятия подготовит региональный Центр гигиены и эпидемиологии к середине октября.
Как только всё это будет готово, ООО «Экотекс» возобновит свою работу.