В Курске благоустраивают «Эко-парк»

Его создают на территории бывшей станции юннатов на берегу реки Тускарь

В Курске скоро появится «Эко-парк». Его создают на территории бывшей станции юннатов на берегу реки Тускарь. В советские годы дети из городских школ здесь проводили свободное время в зоокружках.Территория парка теперь относится к Курскому государственному политехническому колледжу, она получила новое название «Центр дополнительного образования детей и взрослых «Эко-Парк». Проект реконструкции разработали по инициативе регионального комитета образования и науки два года назад, работы по реконструкции начались весной прошлого года.В парке будет оранжерея тропических растений и дендропарк, теплицы. В этом году приступили к созданию японского сада, появился большой искусственный водоём с декоративными рыбками, фонтан, спортивная и детская площадки. Новое жильё получили павлины, индейки, фазаны, цесарки, попугаи, кролики, шиншилы и другие животные и птицы.Сейчас в эко-парке работает 124 кружка, где занимаются более 1 600 детей.