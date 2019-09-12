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В Курске благоустраивают «Эко-парк»

Его создают на территории бывшей станции юннатов на берегу реки Тускарь
В Курске благоустраивают «Эко-парк»

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В Курске скоро появится «Эко-парк». Его создают на территории бывшей станции юннатов на берегу реки Тускарь. В советские годы дети из городских школ здесь проводили свободное время в зоокружках. 

Территория парка теперь относится к Курскому государственному политехническому колледжу, она получила новое название «Центр дополнительного образования детей и взрослых «Эко-Парк». Проект реконструкции разработали по инициативе регионального комитета образования и науки два года назад, работы по реконструкции начались весной прошлого года. 

В парке будет оранжерея тропических растений и дендропарк, теплицы. В этом году приступили к созданию японского сада, появился большой искусственный водоём с декоративными рыбками, фонтан, спортивная и детская площадки. Новое жильё получили павлины, индейки, фазаны, цесарки, попугаи, кролики, шиншилы и другие животные и птицы. 



Сейчас в эко-парке работает 124 кружка, где занимаются более 1 600 детей. 

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