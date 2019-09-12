В Курске отметили 142 годовщину со дня рождения Феликса Дзержинского

Ветераны-силовики отмечают - созданные Дзержинским и после него структуры десятилетиями служили безопасности СССР, а сейчас, пусть и преобразованные, продолжают отражать угрозы для современной России