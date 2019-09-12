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В Курске отметили 142 годовщину со дня рождения Феликса Дзержинского

Ветераны-силовики отмечают - созданные Дзержинским и после него структуры десятилетиями служили безопасности СССР, а сейчас, пусть и преобразованные, продолжают отражать  угрозы для современной России
В Курске отметили 142 годовщину со дня рождения Феликса Дзержинского

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«Чекист должен иметь горячее сердце, холодную голову и чистые руки». Так говорил основатель Всероссийской чрезвычайной комиссии, прообраза современных органов безопасности, Феликс Дзержинский. Методы работы «рыцаря революции», так его называли, были весьма жесткими, но эффективными. Также Дзержинский вошел в историю как хозяйственник  и борец с детским беспризорничеством. 11 сентября исполняется 142 годовщина со дня рождения известного государственного и политического деятеля. Отметили ее и в Курске, сообщает телеканал "ТАКТ".

Парк имени Феликса Эдмундовича Дзержинского в Курске. Здесь, у обновленного два года назад памятника известному революционеру и государственному деятелю, собираются ветераны-силовики, руководство города и юные куряне. Последние, к слову, о Дзержинском знают немало, хотя тот и является представителем совсем далекой для них эпохи становления еще Советского государства. 

Денис, учащийся гимназии №25 (г. Курск): «Он создатель чрезвычайной комиссии, которая помогла нашему Отечеству пережить трудное время гражданской войны. В последствии, насколько я помню, ЧК стала прародительницей КГБ».

Для ветеранов силовых ведомств «Железный Феликс», естественно, ближе и понятней. Ведь воспитывались они на его заветах, а после несли службу в органах, к созданию и деятельности которых Дзержинский имел непосредственное отношение.

Валерий Мокин, ветеран Федеральной службы безопасности: «Начнем с того, что я школу имени Дзержинского окончил. Ну, а так, мы, конечно, традиционно собираемся здесь. Как из жизни вычеркнуть роль такого человека? Это невозможно. Он много сделал для промышленности, железных дорог. А сколько детей было спасено в результате его деятельности. Вот за это ему великая благодарность. Мы приходили и будем приходить к этому памятнику».

Ветераны-силовики отмечают - созданные Дзержинским и после него структуры десятилетиями служили безопасности СССР, а сейчас, пусть и преобразованные, продолжают отражать  угрозы для современной России.

Федор Аниканов, ветеран боевых действий, подполковник в отставке: «Он организовал органы государственной безопасности. Если учитывать сегодняшнюю обстановку,  участие органов Федеральной службы безопасности в обезвреживании террористических актов, то, я считаю, в этом есть заслуга Феликса Дзержинского. Он заложил базу всей этой деятельности».

Но, как уже отмечалось, Феликс Эдмундович создавал не только лишь органы безопасности. Возглавляя коммунистическое хозяйство он успешно боролся с детской беспризорностью. Создавал детские дома, коммуны и городки. В этом вопросе ему активно помогал всемирно-известный педагог Антон Макаренко.

 Также «Железный Феликс» сделал большой вклад в развитие промышленности и транспорта. Кстати, в качестве наркома путей сообщения Дзержинский посещал Курск в 1921 году.

Умер революционер и государственный деятель в 1926 году, после пламенной речи. И, не смотря на, порой, неоднозначное отношение к его деятельности, методы его работы часто называют крайне жесткими, отношение к Дзержинскому в обществе остается преимущественно положительным.

- Свой вклад в развитие нашей страны он, безусловно, внес. Что же касается перегибов, то они бывают у всех.

- Дзержинский делал то, что требовалось в это время. Он делал все возможное для страны, чтобы поднять ее и улучшить жизнь людям. Тогда были другие времена, по другому действовать, наверное, нельзя было.

Завершилось собрание по случаю 142 годовщины со дня рождения Дзержинского возложением цветов к его памятнику.

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