ЧАС НЕЗАВИСИМОЙ МУЗЫКИ 10.09.2019

1. Jinja Safari - Apple (Jinja Safari, 2013)

2. New Navy - Friends (Lakeside, 2015)

3. Salvadors - Rio (Misspent Youth, 2009)

4. Hippo Campus - Opportunistic (Bashful Creatures EP, 2014)

5. Golden Grrrls - Beaches (single, 2011)

6. And So I Watch You From Afar - Eunoia (All Hail Bright Futures, 2013)

7. The Griswolds - Aurora Borealis (Be Impressive, 2014)

8. Coasts - Tonight (Coasts, 2015)

9. Hellogoodbye - I Never Can Relax (Would It Kill You?, 2010)

10. Eliza and The Bear - Natives (Eliza and The Bear, 2016)

11. Thumpers - Dancing's Done (Dancing's Done EP, 2013)

12. Fool’s Gold - I'm in Love (Flying Lessons, 2015)

13. fIREHOSE - Epoxy, For Example (Flyin' The Flannel, 1991)