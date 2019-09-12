Курянин дозвонился в детскую поликлинику только с 82-го раза

Оказалось всему виной региональный проект, а точнее ремонт, который в рамках этого проекта проводится

Курянин смог дозвониться в детскую поликлинику №8, чтобы вызвать врача на дом, только с 82-го раза. Об этом он написал в группе соцсети ВКонтакте «Послушайте, доктор! Курск». Это по многоканальному телефону 46-40-04, телефон «горячей линии» 8-952-495-65-34 и вовсе оказался недоступен.Мало этого, автор поста, после того, как дозвонился с 82-го раза, оказался 9-м в очереди и 17 минут ожидал ответа на телефоне.- Для удобства кого это сделано? - задаётся вопросом наш земляк.Оказалось всему виной региональный проект, а точнее ремонт, который в рамках этого проекта проводится. Его начали в июле, закончат в декабре. Ремонт идёт в том числе и в помещении колл-центра, из-за чего и былаповреждена линия многоканального телефона, - пояснили в поликлинике и заверили, что все неполадки уже починили и телефон работает в обычном режиме.