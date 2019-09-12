Курянин дозвонился в детскую поликлинику только с 82-го раза
Оказалось всему виной региональный проект, а точнее ремонт, который в рамках этого проекта проводится
Мало этого, автор поста, после того, как дозвонился с 82-го раза, оказался 9-м в очереди и 17 минут ожидал ответа на телефоне.
- Для удобства кого это сделано? - задаётся вопросом наш земляк.
Оказалось всему виной региональный проект, а точнее ремонт, который в рамках этого проекта проводится. Его начали в июле, закончат в декабре. Ремонт идёт в том числе и в помещении колл-центра, из-за чего и была
повреждена линия многоканального телефона, - пояснили в поликлинике и заверили, что все неполадки уже починили и телефон работает в обычном режиме.