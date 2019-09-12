Курские таможенники не разрешили россиянину взять с собой на Украину электрошокер

Устройство считается гражданским оружием и на его вывоз нужно получить разрешение

Россиянин, выезжая на Украину, взял с собой для безопасности электрошокер, но не задекларировал его. За что и поплатился.36-летнего жителя столицы курские таможенники остановили в автомобильном пункте пропуска Тёткино. Мужчина направлялся на Украину, при прохождении таможенного контроля заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещённых или ограниченных к вывозу.Однако при досмотре его автомобиля таможенники и пограничники нашли электрошокер со встроенным фонарём. Москвич его не прятал, шокер лежал в нише водительской двери. Мужчина пояснил, что выезжая к родственникам на Украину, купил в Москве электрошокер для собственной безопасности. Документов на устройство у него не было. О том, что электрошокер подлежит таможенному декларированию и для его вывоза необходимо специальное разрешение, он не знал.Как пояснили в Курской таможне, в соответствии со ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 13.12.1996 № 150 ФЗ «Об оружии», электрошоковые устройства относятся к категории оружия самообороны и являются гражданским оружием. Контактное электрошоковое устройство со встроенным фонарём входит в перечень служебного и гражданского оружия, его основных (составных) частей и патронов к нему, ограниченных для вывоза с таможенной территории и транзита по таможенной территории ЕАЭС. При вывозе электрошоковое устройство подлежит обязательному письменному декларированию, так как является товаром, в отношении которого применяются запреты и ограничения. При этом вывоз физическим лицом оружия в качестве товаров для личного пользования (независимо от целей вывоза) осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа России (Росгвардии).В итоге на москвича составили два протокола об административных правонарушениях, сообщил исполняющий обязанности начальника Глушковского таможенного поста Вячеслав Свежинцев. Постановление по делу вынесет суд.Мужчине грозят штрафы с конфискацией гражданского оружия.