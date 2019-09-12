Курские таможенники не разрешили россиянину взять с собой на Украину электрошокер
Устройство считается гражданским оружием и на его вывоз нужно получить разрешение
36-летнего жителя столицы курские таможенники остановили в автомобильном пункте пропуска Тёткино. Мужчина направлялся на Украину, при прохождении таможенного контроля заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещённых или ограниченных к вывозу.
Однако при досмотре его автомобиля таможенники и пограничники нашли электрошокер со встроенным фонарём. Москвич его не прятал, шокер лежал в нише водительской двери. Мужчина пояснил, что выезжая к родственникам на Украину, купил в Москве электрошокер для собственной безопасности. Документов на устройство у него не было. О том, что электрошокер подлежит таможенному декларированию и для его вывоза необходимо специальное разрешение, он не знал.
Как пояснили в Курской таможне, в соответствии со ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 13.12.1996 № 150 ФЗ «Об оружии», электрошоковые устройства относятся к категории оружия самообороны и являются гражданским оружием. Контактное электрошоковое устройство со встроенным фонарём входит в перечень служебного и гражданского оружия, его основных (составных) частей и патронов к нему, ограниченных для вывоза с таможенной территории и транзита по таможенной территории ЕАЭС. При вывозе электрошоковое устройство подлежит обязательному письменному декларированию, так как является товаром, в отношении которого применяются запреты и ограничения. При этом вывоз физическим лицом оружия в качестве товаров для личного пользования (независимо от целей вывоза) осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа России (Росгвардии).
В итоге на москвича составили два протокола об административных правонарушениях, сообщил исполняющий обязанности начальника Глушковского таможенного поста Вячеслав Свежинцев. Постановление по делу вынесет суд.
Мужчине грозят штрафы с конфискацией гражданского оружия.