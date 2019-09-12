Курская область. Убийцу Дани Бирюкова приговорили к 23 годам строгача

Также удовлетворён гражданский иск на сумму 3 миллиона рублей

Сегодня Курский областной суд вынес приговор Виталию Пащевскому - убийце Дани Бюрюкова. Заседание было закрытым.Напомним, трагедия произошла в Железногорске в октябре прошлого года. 7-летний школьник не вернулся домой из школы. Мальчика искали неделю. Оказалось, что его сосед - Пащевский - заманил ребёнка к себе в квартиру, надругался над ним и убил.Суд признал Пащевского виновным и приговорил к 23 годам колонии строгого режима. Также удовлетворён гражданский иск на сумму 3 миллиона рублей. Эти деньги убийца должен выплатить семье мальчика.