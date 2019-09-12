В Курской области 97% страхователей передают в Фонды реестры на выплату пособий в электронном виде

Сумма возмещенных страхователям расходов составила порядка 7 млн. рублей

В августе этого года в Курское региональное отделение Фонда социального страхования поступило более 18600 обращений страхователей за назначением пособий, почти 97% от общего числа - в форме электронных реестров.За это время соцстрахом назначены и выплачены пособия на общую сумму более 200 млн. рублей: пособие по временной нетрудоспособности – 104,6 млн. руб.; пособие по беременности и родам – 46,3 млн. руб.; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, - 0,3 млн. руб.; единовременное пособие при рождении ребенка – 8,8 млн. руб.; ежемесячное пособие по уходу за ребенком - 53,6 млн. руб.; пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием – 0,9 млн. руб.; оплата отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством РФ) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно – 0,4 млн. руб.Сумма возмещенных страхователям расходов составила порядка 7 млн. рублей.