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В Курске прошли сборы граждан, пребывающих в запасе

В основной состав участников военного сбора вошли мужчины, которые проходили срочную службу 3 года назад
В Курске прошли сборы граждан, пребывающих в запасе

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Накануне в воинской части Центрального округа Росгвардии состоялись сборы граждан, пребывающих в запасе. 8 комплектующих военных комиссариатов направили на прохождение десятидневной службы  216 курян, сообщает телеканал "ТАКТ".

В течение месяца личные дела военнослужащих запаса изучались в ведомстве. В основной состав участников военного сбора вошли мужчины, которые проходили срочную службу 3 года назад. В обязательном порядке призвали тех, кто в запасе засиделся. С момента их службы в армии прошло уже 10 лет.

Сергей Перпелюк, заместитель начальника штаба ЦО Росгвардии: «В обязательном порядке возраст учитывается. Это должны быть обязательно граждане призывного возраста и те, которые утратили уже свои навыки военные. Потому что один из вопросов, который ставится на военных сборах – это восполнение тех навыков, которыми они должны обладать как военнослужащие. То есть выполнить упражнения учебных стрельб, изучить возможности, тактику действий, новое вооружение и технику». 

Сегодня в строю стояли 19 граждан, которые в свое время не приняли военную присягу. Но в рамках проведения сборов у них появится возможность получить военный билет и стать полноправным военнообязанным.

Евгений Ефремов, старший лейтенант учебных сборов, командир 1й роты: «Я заканчивал КГСХА, военную кафедру. Сейчас работаю педагогом. Соответственно, не служил. С удовольствием здесь нахожусь. Питание очень хорошее, даже можно попросить добавки. Помывка ежедневно, опять же по желанию. Сплю наравне со всеми в казарме, мухи не кусают».

В программе обучения запланированы занятия по огневой, строевой и физической подготовке. А также по способам охраны важных государственных объектов. В ходе огневой подготовки участники сбора выполнят упражнения по учебному гранатометанию и пройдут курс стрельб под руководством профессиональных военных инструкторов.

Михаил Горбунов, заместитель губернатора Курской области: «В течение 10 дней они отработают вопросы боевой подготовки. Некоторые примут военную присягу. Важность мероприятия заключается в том, что на территории Курской области те граждане, которые находятся в запасе, уже знают свое место и роль в случае мобилизации».

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