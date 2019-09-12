В Курске прошли сборы граждан, пребывающих в запасе

ТАКТ".Накануне в воинской части Центрального округа Росгвардии состоялись сборы граждан, пребывающих в запасе. 8 комплектующих военных комиссариатов направили на прохождение десятидневной службы 216 курян, сообщает телеканал "
В течение месяца личные дела военнослужащих запаса изучались в ведомстве. В основной состав участников военного сбора вошли мужчины, которые проходили срочную службу 3 года назад. В обязательном порядке призвали тех, кто в запасе засиделся. С момента их службы в армии прошло уже 10 лет.
Сергей Перпелюк, заместитель начальника штаба ЦО Росгвардии: «В обязательном порядке возраст учитывается. Это должны быть обязательно граждане призывного возраста и те, которые утратили уже свои навыки военные. Потому что один из вопросов, который ставится на военных сборах – это восполнение тех навыков, которыми они должны обладать как военнослужащие. То есть выполнить упражнения учебных стрельб, изучить возможности, тактику действий, новое вооружение и технику».
Сегодня в строю стояли 19 граждан, которые в свое время не приняли военную присягу. Но в рамках проведения сборов у них появится возможность получить военный билет и стать полноправным военнообязанным.
Евгений Ефремов, старший лейтенант учебных сборов, командир 1й роты: «Я заканчивал КГСХА, военную кафедру. Сейчас работаю педагогом. Соответственно, не служил. С удовольствием здесь нахожусь. Питание очень хорошее, даже можно попросить добавки. Помывка ежедневно, опять же по желанию. Сплю наравне со всеми в казарме, мухи не кусают».
В программе обучения запланированы занятия по огневой, строевой и физической подготовке. А также по способам охраны важных государственных объектов. В ходе огневой подготовки участники сбора выполнят упражнения по учебному гранатометанию и пройдут курс стрельб под руководством профессиональных военных инструкторов.
Михаил Горбунов, заместитель губернатора Курской области: «В течение 10 дней они отработают вопросы боевой подготовки. Некоторые примут военную присягу. Важность мероприятия заключается в том, что на территории Курской области те граждане, которые находятся в запасе, уже знают свое место и роль в случае мобилизации».
В Курске прошли сборы граждан, пребывающих в запасе
В основной состав участников военного сбора вошли мужчины, которые проходили срочную службу 3 года назад