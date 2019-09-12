Роман Старовойт: нужно развивать бренд «Курский мёд»

Глава региона пообещал оказать поддержку пчеловодам

Врио губернатора Курской области принял участие в совещании по развитию отрасли пчеловодства.На повестке дня анализ ситуации, повлекшей за собой массовую гибель пчел в текущем году во многих регионах страны, в том числе и в Курской области. В регионе погибло 5,1 тыс. пчелиных семей из 39 тысяч. Главной причиной назвали химическую интоксикацию пчел. В список наиболее пострадавших районов вошли Беловский, Льговский, Октябрьский, Курский, Тимский, Фатежский, Рыльский, Конышевский.«Только в половине районов у нас не произошла гибель пчел. Аномальная жара позволила развиваться таким вредителям, которых ранее не наблюдалось. И одной обработки было недостаточно. Сельхозтоваропроизводители начали массово применять инсектициды. Уже имеется положительное судебное решение в пользу пчеловодов Щигровского района. Судебную практику надо взять на вооружение всем, чтобы восстановить свои права и интересы», - сообщил заместитель губернатора Алексей Золотарев.Пострадавшим от мора пчёл пасечникам выплатили порядка 16 млн рублей. Но такую практику продолжать не будут - теперь власти намерены сосредоточить усилия на недопущении повторения ситуации с гибелью пчелосемей.На совещании также отметили, что многие пчеловоды ведут свою деятельность нелегально, без регистрации пасек. По официальным данным, за последние два года в Курской области производство мёда увеличилось в среднем на 6%, в 2018 году оно составило 847 тонн. Глава региона напомнил о возможности создания потребительских кооперативов. Это бы позволило пчеловодам более эффективно реализовывать продукцию. Ещё один способ – брендирование и выход на крупные, в том числе зарубежные рынки. Роман Старовойт пообещал оказать поддержку.«Необходимо разработать бренд «Курский мёд», чтобы он был также популярен, как башкирский или алтайский. Со стороны администрации области мы готовы оказать содействие для выхода в торговые сети. Аграрно-промышленный комплекс региона без пчеловодства существовать не может. Мы намерены оказывать всестороннюю поддержку, в том числе федерального уровня, например, льготное кредитование, компенсация финансовых затрат на приобретение оборудования и другие меры», - подчеркнул Роман Старовойт.До конца года в Курской области должны разработать план развития пчеловодства и вынести его на публичное обсуждение.