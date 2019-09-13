В Курске прошел 1-й областной Съезд отцов

ТАКТ".На первом Съезде Совета отцов Курской области собрались люди с активной жизненной позицией. Те, кто действует в интересах института семьи. 12 сентября, в День отца, в торжественной обстановке прошло награждение активных участников отцовского движения. Мероприятие посетил и глава региона Роман Старовойт. Об этом сообщает телеканал "
День отца – самый молодой праздник в регионе. Он был утвержден в 2015 году решением Курской областной Думы, и отмечается ежегодно 12 сентября, в день памяти святого Александра Невского.
Николай Жеребилов, Председатель Курской областной Думы: «Как правило, в семьях, где хорошее отношение, где отец находит время заниматься детьми, там всегда порядок, лад. Дети растут здоровыми, умными, красивыми, нужными нашему обществу».
В Курской области отцовское движение зародилось в 2010 году. Тогда были созданы Советы отцов в школах и клубы отцов в детских садах. На сегодняшний день они действуют в 90 дошкольных и 100 общеобразовательных организациях региона.
Наталья Листопадова, Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Курской области: «Основной целью создания Совета отцов я считаю, прежде всего, укрепление семейной политики в Курской области. Развитие наставнического, отцовского движения над трудными детьми, трудными подростками. И, конечно же, реализация и участие в социальных различных проектах направленных на поддержку семьи».
Уже более 7 лет в области реализуются проекты «Ответственное отцовство», «Институт отцовства», «Крепкая семья». Папы Курской области активно подключились к работе и в федеральных проектах – «Безопасность детства» и «Отцовский патруль».
Андрей Петренко, Председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка Курской области: «Наши отцы активно и очень тщательно проверяют все сооружения, всё, что связанно с безопасностью детства на объектах: детских площадках, незавершенного строительства».
Алексей Донец, многодетный отец, уверен – воспитывать детей необходимо в здоровой семье. И всегда прислушиваться к их интересам.
Алексей Донец, многодетный отец: «Средний у меня занимается регби, доволен, все нормально. Старший – баскетболом. Все хорошо. Ну и сейчас дочка подрастет, и тоже куда-нибудь пойдет. На танцы, наверно».
В Курске прошел 1-й областной Съезд отцов
День отца – самый молодой праздник в регионе. Он был утвержден в 2015 году решением Курской областной Думы, и отмечается ежегодно 12 сентября, в день памяти святого Александра Невского