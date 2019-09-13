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В центре Курска пьяный водитель опрокинул машину на трамвайные рельсы

Авария произошла вечером на Кировском мосту
В центре Курска пьяный водитель опрокинул машину на трамвайные рельсы

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В центре Курска пьяный водитель опрокинул машину на трамвайные рельсы. Авария случилась на Кировском мосту 12 сентября примерно в 17.40. 
 Как сообщили в ГИБДД, 43-летний автомобилист на «VOLKSWAGEN Polo», находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал  по ул. Перекальского со стороны пл. Перекальского в направлении ул. Дубровинского. Возле д.№8 по ул. Островского он выехал на трамвайные рельсы, где машина опрокинулась. Пострадавшего любителя пьяной езды доставали из перевёрнутого на крышу автомобиля. 




ФОТО - АВТОКАДР_46
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