Как курские парашютисты прошли испытание небом?

ТАКТ".Совсем недавно в интернете прогремела новость о том, как у курского спортсмена в ходе соревнований не раскрылся основной парашют. Тысячи просмотров, сотни комментариев и десятки придуманных историй, как парашютист справился с внештатной ситуацией. Обо всех подробностях происшествия и о том, как проходит испытание небом сами спортсмены рассказали телеканалу "
Они смотрят на землю сверху. А после раскрытия над собой разглядывают разноцветный купол. И приземляются в четко рассчитанное место, чтобы снова отправиться во взлет. Это особая братия. Люди, которые живут одним желанием – парить в небе. Они экономят на модной одежде, однако покупают новый дорогой шлем. Они измеряют количество денег в прыжках. Они знают, что погода плохая, но все равно мчатся на аэродром. Парашютисты – увлеченные небом и воздушным потоком.
Николай Федянин, вице-президент федерации парашютного спорта Курской области: «Я занимаюсь парашютным спортом уже с 2002 года, 17 лет. 17-й сезон. У меня дед десантник, как выяснилось потом, когда я стал взрослеть. И мне тоже захотелось прыгнуть с парашютом. Я пошел первый раз в 2001 году. Но мне сказали, что берут только с 15 лет. А мне 15 лет исполнилось в мае. Вот сезон пропустил. Грубо говоря, это моя детская мечта».
Испытание небом. Сделать шаг за борт самолета. Преодолеть страх. Суметь управлять своим телом. Затяжные прыжки. Свободное падение и управление спортивным крылом. Каждый парашютист должен породниться с небом.
Георгий Иванов, спортсмен-парашютист: «Я занимаюсь 5 лет уже как парашютным спортом. Давно вынашивал идею прыгнуть первый раз с парашютом. Первый раз прыгнул как ознакомительный прыжок. Ну и потом, как говорится, понеслось. Второй раз всегда говорили, что будет страшнее. Решил проверить. И каждый раз проверяю, проверяю и проверяю. Уже не страшно».
Когда в небе несколько человек – это уже экипаж. Который должен безопасно выполнить работу. Элементы групповой акробатики, где подход к человеку в небе почти как стыковка космических аппаратов. И, конечно, разбор полетов, а точнее заходы на цель. С земли видны ошибки, и исправлять их надо уже через 20 минут в следующем прыжке.
Александр Клейненберг, президент федерации парашютного спорта Курской области: «Вот уже второй год мы проводим чемпионат Курской области в двух дисциплинах парашютного спорта. Это точность приземления и групповая акробатика (двойки). В соревнованиях принимают участие не только спортсмены из Курской области, но из Орловской, Брянской, Смоленской, Московской. Даже из республики Беларусь приезжают».
Разнообразие куполов в небе. И каждый находит здесь что-то свое. Летать, рассчитывая работу под куполом, или же со скоростью спортивного болида передвигаться в потоке. Небо огромное и бескрайнее. Для творческих людей.
Николай Федянин, вице-президент федерации парашютного спорта Курской области: «Парашютный спорт очень многогранен. В нем насчитывается около 38 дисциплин. Из них около 25-30 – это воздушные виды, а остальные – это аэротрубные виды. В аэродинамической трубе, но без парашюта. Я в данный момент занимаюсь парашютной акробатикой (двойки). Опыт в четверках есть. Купольную акробатику пробовал. FreeFly пробовал. В трубных соревнованиях участвовал».
Тандем самый безопасный способ получить удовольствие от прыжка. Бок о бок с опытным небожителем. Растерянность, стабилизация свободного падения. А дальше… дальше страшно уже не будет. Только чистый адреналин и восторг. Александр Клейненберг единственный гражданский в области тандем-инструктор.
Александр Клейненберг, президент федерации парашютного спорта Курской области: «Чтобы стать тандем-инструктором, нужно иметь определенный опыт, и пройти обучение у специального сертифицированного тандем-экзаменатора. Я учился у экзаменатора международной парашютной организации. В определенный момент каждый парашютист понимает, что прыжок ради прыжка больше его не удовлетворяет. Ну, прыгнул, раскрыл парашют, приземлился, а дальше что? Нужно как-то развиваться. И как раз после этого человек, который приходит в спорт, превращается из парашютиста в спортсмена-парашютиста».
Идея организовать федерацию парашютного спорта Курской области родилась у спортсменов в 2016 году. На тот момент какой-то действующей организации, которая поддерживала бы спортсменов в Курске, не существовало.
Георгий Иванов, спортсмен-парашютист: «Регулярно сами проводим соревнования. К сожалению, в Курской области соревнования проходят выездные и также ездим на ЦФО. Недавно вернулись, заняли 5 место. Выступили, я считаю, достойно. Я впервые участвовал как перформер. До этого прыгал как оператор в нашей команде».
Александр Клейненберг, президент федерации парашютного спорта Курской области: «К сожалению, данные соревнования приходится проводить за пределами Курской области. Очень хотелось бы проводить их на территории Курского аэроклуба ДОСААФ, но мы получили отказ, как, впрочем, и в возможности проведения тренировок для членов сборной Курской области».
В курском аэроклубе есть все. Поле, самолет, и даже небо есть, - смеются спортсмены. Но нет у руководства ДОСААФ желания. Желания развивать парашютный спорт, набирать высоту, покорять новые вершины. Аэродром превратился в развлечение. В кружок по интересам. Но чьих?
Георгий Иванов, спортсмен-парашютист: «В Курске мы давно не прыгаем уже. По ряду причин. Мы выбрали одну из дисциплин парашютного спорта – это групповая парашютная акробатика. Для выполнения этих прыжков мы должны прыгать с высоты не менее 2700 метров. В Курске с данной высоты прыжки не осуществляются. Поэтому нам приходится ездить на другие аэродромы, где эти условия нам предоставляют. И необходимое количество прыжков в день мы можем сделать».
Николай Федянин, вице-президент федерации парашютного спорта Курской области: «Современный парашютный спорт начинается с 2500-2700 метров. Вот групповая акробатика (двойки) – 2500-2700 метров, купольная акробатика – 2600 и 4200. Вообще в мировой практике есть высота только 4200 метров. То есть самолеты легкомоторные летают на эту высоту, и делайте что хотите. Это для всех дисциплин без исключения. Например, как в Рязанской области, Московской. Есть легкомоторные самолеты. Они 5-9 местные. Они летают на 4 км, тратят очень мало керосина. И их вполне хватает для тренировки всех дисциплин».
В соседних областях курские парашютисты – родные. Их всегда ждут. Им всегда рады.
Николай Федянин, вице-президент федерации парашютного спорта Курской области: «Наша тренировочная база в городе Стародубе Брянской области. Мы туда раз в две недели ездим. Мы там уже свои. Там Саша инструктор, я инструктор. Укладчики, еще местные ребята, команда купольщиков. Они заняли 3 место на чемпионате России. Вот сейчас, который проходил в Танае, в Сибири. Уровень спортивной подготовки и концентрации знаний очень огромный. Взять любой областной центр, например. Даже в Брянском аэроклубе не такая большая концентрация технических специалистов, которые способны развивать этот вид спорта».
Имитация свободного падения. Тело парит в потоке. Отсутствует система. Аэротруба – новый вид спорта и незаменимая тренировка. Средняя скорость свободного падения человека, выпрыгнувшего из самолета – 200 км/час. И если что-то пошло не так, времени на принятие решения остается очень мало. Счет идет на секунды. Поэтому еще на земле спортсмены до автоматизма отрабатывают навыки действий в особых случаях.
Александр Клейненберг, президент федерации парашютного спорта Курской области: «Например, недавно на чемпионате ЦФО прямо на первом туре при открытии парашюта стропа управления зацепила стропы 4-го ряда, и началась, так называемая, «прогрессирующая закрутка» основного парашюта. Или «прогрессия», как ее называют. Для того чтобы отказавший купол не мешал работе запасного, существует определенная система отцепки отказавшего парашюта, что я собственно и сделал. Основной отцепил, запасной раскрыл. Отцепленный парашют приземлился без меня рядом с оживленной трассой. И огромное спасибо работникам аэродрома, которые смогли отбить его у местных жителей, которые нашли его и уже грузи в багажник личного автомобиля. И такое бывает, к сожалению».
Парашют как аэродинамическая машина. С ним человек приобретает новые возможности и новое качество жизни.
«Представь, летишь с парашютом и думаешь: а вдруг не раскроется? Страшно. Дышать трудно. Сердце между лопаток. А все равно восторг. Щелчок! Раскрылся. И снова счастье. И сердце опять бьется. Вот пока не раскрылся – страсть, а когда раскрылся – любовь».
Как курские парашютисты прошли испытание небом?
Совсем недавно в интернете прогремела новость о том, как у курского спортсмена в ходе соревнований не раскрылся основной парашют