В Курске отметили лучших работников лесного хозяйства

ТАКТ". Вера Сопелкина пришла в сферу в 1981 году, признается – коллектив устоявшийся, новые лица появляются редко.Сохранение природного богатства Курского края – главная задача работников лесного хозяйства. Традиционно лесники отмечают профессиональный праздник каждое третье воскресенье сентября, но торжества стартовали уже сейчас, сообщает телеканал "
Вера Сопелкина, начальник отдела комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству: «Мы тоже думали, что приедем, три года отработаем и уедем, по сегодняшний день работаем, хотя у нас пенсионный возраст. В нашем коллективе работают люди, которые также служат лесу по 17 и более лет, а те, которые приходят, полгода год поработают и уходят».
В лесном хозяйстве Курской области трудится около 600 человек. Это энтузиасты с горящими глазами, чьи кабинеты – местные леса, отметил заместитель губернатора Алексей Золотарев.
Алексей Золотарев, заместитель губернатора Курской области: «Уважаемые ветераны и работники лесной отрасли примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником – днем работника леса. Сохранять и приумножать леса Соловьиного края – это благородный и почетный труд. Вкладывать свои знания в обновление и защиту полей и лесов – вы определяете будущее на десятилетий вперед».
Далее – церемония награждения тех, кто отдал романтике лесной жизни десятилетия. Результаты работы хоть и не видны сразу, зато сохранятся на века. К слову, охрана животного мира – тоже часть деятельности лесничеств.
Галина Гладкова, главный специалист ОКУ «Курский центр по охоте и рыбоводству»: «За этот год уже составили 390 протоколов. Сейчас браконьеры вооружены до зубов. У них много техники: и снегоходы и тепловизоры, поэтому нашим работникам трудно приходится».
Но все же, самая серьезная опасность, грозящая курским лесам – это пожары. Поэтому, в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» региону выделено 19 миллионов на обновление пожарной и хозяйственной техники. До конца году должно поступить ещё 12 с половиной миллионов. Кроме того, силами лесников уже высажено более 350 га молодняка. Основная часть саженцев – дуб – основная лесообразующая порода Курской области.
В Курске отметили лучших работников лесного хозяйства
В лесном хозяйстве Курской области трудится около 600 человек