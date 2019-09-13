За день трое курян лишились 150 тысяч, поверив мошенникам

Злоумышленники, представляясь сотрудниками банка, предлагали отменить вымышленный перевод или платёж с карты

За прошедший день трое курян после общения с мошенниками лишились более 150 тысяч рублей. Злоумышленники, представляясь сотрудниками банка, предлагали отменить вымышленный перевод или платёж с карты. Банковские служащие никогда не делают подобных звонков, но люди, не зная об этом, вступали в диалог и сами открывали преступникам доступ к своему счёту, назвав номер карты, имя владельца и проверочный код из трёх цифр с оборота. Последний порог безопасности любой транзакции – СМС пароль от банка для подтверждения операции. Куряне также называли его злоумышленникам и теряли деньги.Регулярно в Курске лишаются своих сбережений люди, которые сдают жильё или продают товары через интернет. Мошенники выбирают предложения на сайтах бесплатных объявлений и предлагают продавцам задаток. Для перевода также просят данные карты или предлагают ввести сложную комбинацию в ближайшем банкомате. В полиции отмечают - такие телефонные разговоры неизменно заканчиваются финансовыми потерями.Правоохранители в очередной раз напоминают - для любых переводов всегда достаточно номера карты или даже номера телефона. Вся остальная информация является строго конфиденциальной и предназначена только для владельца карты. Кроме того, все данные необходимо проверять, обращаясь лично в свой банк или позвонив в полицию.