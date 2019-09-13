  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

За день трое курян лишились 150 тысяч, поверив мошенникам

Злоумышленники, представляясь сотрудниками банка, предлагали отменить вымышленный перевод или платёж с карты

Читайте также

За прошедший день трое курян после общения с мошенниками лишились более 150 тысяч рублей. Злоумышленники, представляясь сотрудниками банка, предлагали отменить вымышленный перевод или платёж с карты. Банковские служащие никогда не делают подобных звонков, но люди, не зная об этом, вступали в диалог и сами открывали преступникам доступ к своему счёту, назвав номер карты, имя владельца и проверочный код из трёх цифр с оборота. Последний порог безопасности любой транзакции – СМС пароль от банка для подтверждения операции. Куряне также называли его злоумышленникам и теряли деньги.

Регулярно в Курске лишаются своих сбережений люди, которые сдают жильё или продают товары через интернет. Мошенники выбирают предложения на сайтах бесплатных объявлений и предлагают продавцам задаток. Для перевода также просят данные карты или предлагают ввести сложную комбинацию в ближайшем банкомате. В полиции отмечают - такие телефонные разговоры неизменно заканчиваются финансовыми потерями.

Правоохранители в очередной раз напоминают - для любых переводов всегда достаточно номера карты или даже номера телефона. Вся остальная информация является строго конфиденциальной и предназначена только для владельца карты. Кроме того, все данные необходимо проверять, обращаясь лично в свой банк или позвонив в полицию.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске пройдёт финал чемпионата России по супермото

В Курске снова отключают электричество

В подъезде курской многоэтажки 19-летний студент напал на женщину

В воскресенье центр Курска перекроют

Завтра в Курске пройдёт open-air «Добро пожаловать в театр»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске