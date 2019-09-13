За день трое курян лишились 150 тысяч, поверив мошенникам
Злоумышленники, представляясь сотрудниками банка, предлагали отменить вымышленный перевод или платёж с карты
Регулярно в Курске лишаются своих сбережений люди, которые сдают жильё или продают товары через интернет. Мошенники выбирают предложения на сайтах бесплатных объявлений и предлагают продавцам задаток. Для перевода также просят данные карты или предлагают ввести сложную комбинацию в ближайшем банкомате. В полиции отмечают - такие телефонные разговоры неизменно заканчиваются финансовыми потерями.
Правоохранители в очередной раз напоминают - для любых переводов всегда достаточно номера карты или даже номера телефона. Вся остальная информация является строго конфиденциальной и предназначена только для владельца карты. Кроме того, все данные необходимо проверять, обращаясь лично в свой банк или позвонив в полицию.