Завтра в Курске пройдут ярмарки выходного дня
Свою продукцию представляют перерабатывающие предприятия и сельхозтоваропроизводители из районов Курской области
Это мероприятие проводится не первый год и пользуется заслуженной популярностью у курян. Например, в прошлом году на ярмарках выходного дня реализовали 140 тонн различной продукции и по демократичным ценам.
Свою продукцию представляют перерабатывающие предприятия и сельхозтоваропроизводители из районов Курской области.
В ассортименте овощи - морковь, свёкла, капуста, лук, помидоры, фрукты, картофель, зерно, сахар и мясо.