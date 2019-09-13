  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Завтра в Курске пройдут ярмарки выходного дня

Свою продукцию представляют перерабатывающие предприятия и сельхозтоваропроизводители из районов Курской области
Завтра в Курске пройдут ярмарки выходного дня

Читайте также

В субботу, 14 сентября в Курске на сельскохозяйственных рынках на улицах Литовской и Бойцов 9-й дивизии пройдут ярмарки выходного дня. Откроются ярмарки в 7 утра.

Это мероприятие проводится не первый год и пользуется заслуженной популярностью у курян. Например, в прошлом году на ярмарках выходного дня реализовали 140 тонн различной продукции и по демократичным ценам. 

Свою продукцию представляют перерабатывающие предприятия и сельхозтоваропроизводители из районов Курской области.

В ассортименте овощи - морковь, свёкла, капуста, лук, помидоры, фрукты, картофель, зерно, сахар и мясо.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске пройдёт финал чемпионата России по супермото

В Курске снова отключают электричество

В подъезде курской многоэтажки 19-летний студент напал на женщину

В воскресенье центр Курска перекроют

Завтра в Курске пройдёт open-air «Добро пожаловать в театр»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске