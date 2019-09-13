Завтра в Курске пройдут ярмарки выходного дня

Свою продукцию представляют перерабатывающие предприятия и сельхозтоваропроизводители из районов Курской области

В субботу, 14 сентября в Курске на сельскохозяйственных рынках на улицах Литовской и Бойцов 9-й дивизии пройдут ярмарки выходного дня. Откроются ярмарки в 7 утра.Это мероприятие проводится не первый год и пользуется заслуженной популярностью у курян. Например, в прошлом году на ярмарках выходного дня реализовали 140 тонн различной продукции и по демократичным ценам.Свою продукцию представляют перерабатывающие предприятия и сельхозтоваропроизводители из районов Курской области.В ассортименте овощи - морковь, свёкла, капуста, лук, помидоры, фрукты, картофель, зерно, сахар и мясо.