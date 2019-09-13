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Курская область. Суд обязал фатежскую администрацию установить дорожные знаки

На перекрёстках ряда улиц нет знаков «Главная дорога» и «Уступите дорогу»
Курская область. Суд обязал фатежскую администрацию установить дорожные знаки

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Суд обязал фатежскую администрацию установить дорожные знаки. 

Прокуратура Фатежского района с участием местного отдела ГИБДД выяснила, что на перекрёстках ряда улиц в Фатеже отсутствуют предусмотренные проектом организации дорожного движения дорожные знаки приоритета «Главная дорога» и «Уступите дорогу», сообщили в надзорном ведомстве.

В итоге прокурор обратился в суд с заявлением, в котором потребовал обязать городскую администрацию установить недостающие дорожные знаки.

Суд требования прокурора удовлетворил. Реальное исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
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