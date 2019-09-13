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Завтра в Курске пройдёт open-air «Добро пожаловать в театр»

Курян приглашают в субботу на Боевку


Завтра в Курске пройдёт open-air «Добро пожаловать в театр»

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В честь года театра в России «Культурно-просветительское общество «Возрождение» совместно с Управлением молодежной политики Курска, драмеатром, театром кукол, ТЮЗом «Ровесник» и театром-студией «Арлекин» устраивают open-air «Добро пожаловать в театр».

Курян приглашают посетить мастер-классы по актёрскому мастерству, сценическому движению и речи, по работе с куклами от актёров драмтеатра и кукольного театра, посмотреть выступления артистов, обсудить современные пьесы с артистами ТЮЗа. Они же расскажут, как создаётся спектакль.

В общем, если хотите узнать больше о театральном искусстве, приходите в субботу, 14 сентября в парк Боева Дача. Оpen-air пройдёт с 15  до 18 часов в молодёжном амфитеатре. 

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