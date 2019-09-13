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В подъезде курской многоэтажки 19-летний студент напал на женщину

Это произошло около 5 часов вечера в подъезде многоэтажки на улице Карла Маркса

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В Курске задержали 19-летнего студента. Около 5 часов вечера в подъезде многоэтажки на улице Карла Маркса он напал на 50-летнюю женщину. Парень толкнул курянку, но сразу вырвать сумку не смог. Когда женщина стала кричать и звать на помощь соседей, злоумышленник предпочёл скрыться. Курянка и её муж обратились в полицию и рассказали о нападении. Стражи порядка, опросив свидетелей и изучив записи камер наружного наблюдения, заметили на одной из соседних улиц молодого человека похожего по приметам и задержали его. По внешним признакам он находился в состоянии наркотического опьянения, но от прохождения медтеста отказался. После того, как провели опознание, студент признался. Выяснилось, что он уже был судим и уже долгое время злоупотребляет наркотиками, а также разыскивается полицией за совершение краж в разных районах города. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
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