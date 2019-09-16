Курская область. «Опытную станция» во Льгове оштрафовали на 400 тысяч за сорняки

Более 340 га и яблоневый сад заросли бурьяном

В Большеугонском сельсовете Льговского района Курской области «Опытную станцию «ЛЬГОВСКАЯ» оштрафовали на 400 тысяч за заросший сорняками участок.Плановую выездную проверку сотрудники регионального управления Россельхознадзора провели в августе.В ходе проверки инспекторы обнаружили принадлежащие Обществу на праве бессрочного пользования земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью более 340 га. Все они оказались заросшими сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью.На одном из участков был яблоневый сад площадью более 42 га, который также оказался неухоженным - междурядья долгое время не пропахивались и не культивировались, пояснили в ведомстве.В сентябре организацию оштрафовали и обязали устранить нарушения.