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Курская область. «Опытную станция» во Льгове оштрафовали на 400 тысяч за сорняки

Более 340 га и яблоневый сад заросли бурьяном
Курская область. «Опытную станция» во Льгове оштрафовали на 400 тысяч за сорняки

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В Большеугонском сельсовете Льговского района Курской области «Опытную станцию «ЛЬГОВСКАЯ» оштрафовали на 400 тысяч за заросший сорняками участок.

Плановую выездную проверку сотрудники регионального управления Россельхознадзора провели в августе. 
В ходе проверки инспекторы обнаружили принадлежащие Обществу на праве бессрочного пользования земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью более 340 га. Все они оказались заросшими сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. 

На одном из участков был яблоневый сад площадью более 42 га, который также оказался неухоженным - междурядья долгое время не пропахивались и не культивировались, пояснили в ведомстве.

В сентябре организацию оштрафовали и обязали устранить нарушения.

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